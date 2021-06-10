Нужна консольная программа под линукс, которая будет сжимать файлы ply, stl, obj В командной строке задается папка и программа сжимает все файлы подходящих форматов, находящихся в папке. Старые файлы сохраняются, новые получают название с ...
Создание 3D модели многоквартирного дома.
Техническое задание доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1fUo2D6tlewvG6Cwbsv68_tqBcORCmavIizxnikxJxBM/edit?usp=sharing
Свою цену и обоснование предлагайте.
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