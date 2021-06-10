Создание 3D модели многоквартирного дома.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок598 просмотров

Техническое задание доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1fUo2D6tlewvG6Cwbsv68_tqBcORCmavIizxnikxJxBM/edit?usp=sharing

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