Простая 3d модель здания СРОЧНО

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Закрыт18 заявок1007 просмотров

Нужно сделать 3d модель здания, есть чертежи конкретного здания и фото.

в SketchUpArchiCAD,3ds Max - не важно.

геометрия простая, похоже на примере в фото.

здание одноэтажное, в плане в форме яйца, крыша плоская, текстуры делать не надо, только модель.

3ds MaxArchiCADSketchUp
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