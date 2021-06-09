Сжатие ply файлов

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Закрытнет заявок462 просмотра

Нужна консольная программа под линукс, которая будет сжимать файлы ply, stl, obj

В командной строке задается папка и программа сжимает все файлы подходящих форматов, находящихся в папке. Старые файлы сохраняются, новые получают название с постфиксом "_m"

Возможно нужно будет указывать степень сжатия. Пока не уверен, обсуждается.

4 года назад
AlexAgate
Алексей 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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