Сжатие ply файлов

Нужна консольная программа под линукс, которая будет сжимать файлы ply, stl, obj

В командной строке задается папка и программа сжимает все файлы подходящих форматов, находящихся в папке. Старые файлы сохраняются, новые получают название с постфиксом "_m"

Возможно нужно будет указывать степень сжатия. Пока не уверен, обсуждается.