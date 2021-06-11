Рендер (визуализация)

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок596 просмотров

Необходимо сделать качественно в короне ( в высоком разрешении)с хорошей детализацией проект ( визуал) 3 стен в винной комнате (с полками, подсветкой шкафами и тд)

Нужен опыт именно предметной визуализации

Дата готовности- к 16 июня

Прикрепляю примеры как это дб с точки зрения качества.

ТЗ пришлю индвидуально.

Просьба при отклике прикрепить ссылку на работы свои.

4 года назад
guest_16234157685258
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