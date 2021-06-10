Необходимо дать пару уроков по Unity 3d

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки500 просмотров

Нужно помочь с настройкой 3D сценой в Unity, на примере не большой сцены с анимациями и движениями камеры, все в казуальном стиле, и так же настройка шейдеров

Unity
4 года назад
guest_15853200705767
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Максим
 
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Филипп
 
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