Создать 3D модель персонажа для видеоигры

Необходимо будет создать 3d модель персонажа по арту. Модель должна быть пригодна для анимации.

По окончанию проекта необходимо будет предоставить файл готового проекта.

Необходимо будет отчитываться по каждому пройденому этапу (от скульптинга до запекания)

Оплата производится по факту исполнения работы. Предоплата в размере не превышающем 30% от всей суммы предусмотрена.

К заданию прикреплено изображение, по которому можно понять фронт работы и необходимые навыки.