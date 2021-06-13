Необходимо сделать качественно в короне ( в высоком разрешении)с хорошей детализацией проект ( визуал) 3 стен в винной комнате (с полками, подсветкой шкафами и тд) Нужен опыт именно предметной визуализации Дата готовности- к ...
Создать 3D модель персонажа для видеоигры
Необходимо будет создать 3d модель персонажа по арту. Модель должна быть пригодна для анимации.
По окончанию проекта необходимо будет предоставить файл готового проекта.
Необходимо будет отчитываться по каждому пройденому этапу (от скульптинга до запекания)
Оплата производится по факту исполнения работы. Предоплата в размере не превышающем 30% от всей суммы предусмотрена.
К заданию прикреплено изображение, по которому можно понять фронт работы и необходимые навыки.
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