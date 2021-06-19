Istambul1995

Требуется создать аниме арт с предоставлением примеров работ. Ожидается получение готового изображения в формате PNG. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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- Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать 3D модель бюста по предоставленной фотографии. Имеются две почти одинаковые фотографии в анфас. Формат файла должен быть STL. Укажите ориентировочную стоимость работы.3D-графика6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать 3D модель персонажа для видеоигры, основанную на предоставленном арте. Модель должна быть готова для анимации. Необходимо отчитываться по этапам работы от скульптинга до запекания. Оплата производится по факту выполнения работ, с возможной предоплатой до 30%.3D-графика6 заявокЗакрыт4 года назад
Для дипломной работы нужны 3D модели головных уборов с текстурами как на фото (см. вложения). Вот все модели на выбор: https://disk.yandex.ru/d/RVP5lrDv7vXpyQ Выберете какие проще (нужно выбрать 3 шляпы). По срокам - ...3D-графика7 заявокЗакрыт4 года назад