Istambul1995

Требуется создать 3D модель персонажа для видеоигры, основанную на предоставленном арте. Модель должна быть готова для анимации. Необходимо отчитываться по этапам работы от скульптинга до запекания. Оплата производится по факту выполнения работ, с возможной предоплатой до 30%.