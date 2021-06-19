Istambul1995

Артур Istambul1995

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Бюст 3Д МОДЕЛЬ ПО ФОТО

    Требуется разработать 3D модель бюста по предоставленной фотографии. Имеются две почти одинаковые фотографии в анфас. Формат файла должен быть STL. Укажите ориентировочную стоимость работы.

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 3D модель персонажа для видеоигры

    Требуется создать 3D модель персонажа для видеоигры, основанную на предоставленном арте. Модель должна быть готова для анимации. Необходимо отчитываться по этапам работы от скульптинга до запекания. Оплата производится по факту выполнения работ, с возможной предоплатой до 30%.

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D моделирования шляп

    Для дипломной работы нужны 3D модели головных уборов с текстурами как на фото (см. вложения). Вот все модели на выбор: https://disk.yandex.ru/d/RVP5lrDv7vXpyQ Выберете какие проще (нужно выбрать 3 шляпы). По срокам - ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    4 года назад