Бюст 3Д МОДЕЛЬ ПО ФОТО

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок808 просмотров

Требуется создание 3D модели бюста по фотографии. Имеется только две фотографии в анфас. Они почти одинаковые, прикрепляю одну.

Формат файла - STL. Просьба сориентировать по цене

4 года назад
Istambul1995
Артур 
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1 отзыв(-1)
4 года назад

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