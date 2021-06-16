нужно создать 3д модель резных элементов этих предметов мебели . и сделать управляющие для фрезерного чпу жду предложений по цене и сроку
Разработать 3D модель для печати на 3D принтере
Требуется 3D модель для внутренней части снежных шаров.
Задачи:
1. стилистически упростить архитектурные сооружения, но оставить узнаваемость
в помощь есть референсы и для консультации стилистики дизайнер
2. разработать 3 модели архитектурной композиции на подставке (подиуме)
размеры композиции: высота 4 см, высота подиума из них 6-7 мм
цветовое решение: однотонное
Важно! Иметь опыт разработки 3D моделей для печати на 3D принтере
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