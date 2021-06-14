3д модель изделия

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка602 просмотра

Нужнен 3D-дизайнер, который может сделать качественую 3д модель изделия, очень желательно в 3DS MAX. Нарисовать изделие и !!! ПОЭТАПНО ОПИСАТЬ процесс работы, к каждому этапу прикрепляя итоговое фото этого этапа (например: "1 этап - Создание...: Сначала делается..."- прикрепляете фото).

Описать основные этапы создания модели, но описывать их ПОДРОБНО, с необходимыми графическими терминами, писать какие инструменты вы использовали, какие эффекты применяли и тд, писать преимущественно от неопределенного лица ("...прорисовывается"), 14 размером шрифта Times New Roman, отступ 1.25, выравнивание по ширине, название рисунков подписать (Напр: Рисунок 1 - прорисовка контура изделия), на рисунки ссылаться в тексте: ".....(рисунок 1)"

Прикрепляю фото, на ней фарфоровая статуэтка в виде голубя со вставленными в нее колпачками для ручки в виде перьев. При необходимости скину доп. фото/видео

СДЕЛАТЬ ДО 00:00 16.06 ПО МСК (край 7:00-8:00 среды)

3ds Max
4 года назад
Alexorvi2
Павел 
50 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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