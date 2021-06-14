Необходимо создать модели с реалистичными текстурами (брать с фото либо же максимально схожие) Есть фотографии с разных ракурсов двух предметов - рации и пейджера.
3д модель изделия
Нужнен 3D-дизайнер, который может сделать качественую 3д модель изделия, очень желательно в 3DS MAX. Нарисовать изделие и !!! ПОЭТАПНО ОПИСАТЬ процесс работы, к каждому этапу прикрепляя итоговое фото этого этапа (например: "1 этап - Создание...: Сначала делается..."- прикрепляете фото).
Описать основные этапы создания модели, но описывать их ПОДРОБНО, с необходимыми графическими терминами, писать какие инструменты вы использовали, какие эффекты применяли и тд, писать преимущественно от неопределенного лица ("...прорисовывается"), 14 размером шрифта Times New Roman, отступ 1.25, выравнивание по ширине, название рисунков подписать (Напр: Рисунок 1 - прорисовка контура изделия), на рисунки ссылаться в тексте: ".....(рисунок 1)"
Прикрепляю фото, на ней фарфоровая статуэтка в виде голубя со вставленными в нее колпачками для ручки в виде перьев. При необходимости скину доп. фото/видео
СДЕЛАТЬ ДО 00:00 16.06 ПО МСК (край 7:00-8:00 среды)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика19 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Сделать простенькую 3д модель по моим размерам и CAD чертеж. Файлы арткама прикрепляю в зипе и фото обработанной модели в 3Д 1 сторона ,2я сторона, и кромка на обратной стороне. По кромке с ...3D-графиканет заявокЗакрыт4 года назад
Имеются две 3D модели, в формате STL, нужно из двух моделей, сделать одну, часть взять с одной модели и подогнать под размеры ,что бы подошло ко второй, модели ( катушки для Юсб кабеля)жду ваши предложения)3D-графика4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо будет создать 3d модель персонажа по арту. Модель должна быть пригодна для анимации. По окончанию проекта необходимо будет предоставить файл готового проекта. Необходимо будет отчитываться по каждому пройденому ...3D-графика6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать качественно в короне ( в высоком разрешении)с хорошей детализацией проект ( визуал) 3 стен в винной комнате (с полками, подсветкой шкафами и тд) Нужен опыт именно предметной визуализации Дата готовности- к ...3D-графика10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно помочь с настройкой 3D сценой в Unity, на примере не большой сцены с анимациями и движениями камеры, все в казуальном стиле, и так же настройка шейдеров3D-графика2 заявкиЗакрыт4 года назад
Техническое задание доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1fUo2D6tlewvG6Cwbsv68_tqBcORCmavIizxnikxJxBM/edit?usp=sharing Свою цену и обоснование предлагайте.3D-графика11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна консольная программа под линукс, которая будет сжимать файлы ply, stl, obj В командной строке задается папка и программа сжимает все файлы подходящих форматов, находящихся в папке. Старые файлы сохраняются, новые получают название с ...3D-графиканет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать 3d модель здания, есть чертежи конкретного здания и фото. в SketchUp, ArchiCAD,3ds Max - не важно. геометрия простая, похоже на примере в фото. здание одноэтажное, в плане в форме яйца, крыша плоская, ...3D-графика18 заявокЗакрыт4 года назад