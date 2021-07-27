Тестировщик игр на Windows, iOS Android. Работа с видео\фото. Проекты с сетями и настройкой оборудование. ITIL v3

На данный момент моя официальная должность - "Инженер по развитию инфраструктуры". Работаю в бюджетном учреждении.

Работа в основном связана с компьютерным железом и серверным оборудованием. Есть резюме на hh.ru, там мой опыт описан более подробно.

В Апреле 2021 года прошел курсы ITIL v3 2011.

В Июне 2021 года прошел курсы Основ 3D моделирования в Blender

Умею работать с видеоредакторами (Adobe Premiere, Filmora, Movavi, kdenlive).

Есть желание обучиться тестированию игр и сайтов.