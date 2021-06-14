Необходимо сделать 3d model стилизованного топора

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  2. 3D-графика
Закрыт19 заявок593 просмотра

Необходимо смоделировать и затекстурить 3д модель стилизованного под dota 2 топорика .

Потребуются все файлы от проекта. Low Poly моделька.

Текстуры к ней.

И файл с сабстанс паинтера если использовался он.

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