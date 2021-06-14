Нужно сделать моушен-дизайн заставки для сайта

Необходимо собрать заставку для тачскринов (ВИДЕО. FullHD).

Заставка должна быть подобна примеру: https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-1049956333-smart-digital-virtual-city-stream-data-center, но собрана из наших объектов (статический прототип даем в фигме, очень похоже повторяет пример).

Но мы не придумывали анимации, возможно, вы предложите еще пару объектов (например, по дороге, как в примере, будет ехать машинка - мы отрисуем в статике все дополнительные объекты).

Заставка должна проигрываться минуту, далее исчезает и появляется логотип сайта​. Это действие должно быть зациклено.