Нужно сделать моушен-дизайн заставки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок427 просмотров

Необходимо собрать заставку для тачскринов (ВИДЕО. FullHD).

Заставка должна быть подобна примеру: https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-1049956333-smart-digital-virtual-city-stream-data-center, но собрана из наших объектов (статический прототип даем в фигме, очень похоже повторяет пример).

Но мы не придумывали анимации, возможно, вы предложите еще пару объектов (например, по дороге, как в примере, будет ехать машинка - мы отрисуем в статике все дополнительные объекты).  

Заставка должна проигрываться минуту, далее исчезает и появляется логотип сайта​. Это действие должно быть зациклено.

Figma
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