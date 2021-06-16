Требуется создание 3D модели бюста по фотографии. Имеется только две фотографии в анфас. Они почти одинаковые, прикрепляю одну. Формат файла - STL. Просьба сориентировать по цене
Создание 3D моделей автомобилей по фото под различные текстуры
Сколько будет стоить создание 3D моделей автомобилей, как на фотографиях для последующего наложения необходимых текстур на кузов? Высокое качество не требуется.
Заявки фрилансеров
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