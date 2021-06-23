Детский стол+стул

Здравствуйте, необходимо выполнить 3D модель стола + стул (детские). Фото образцов прилагаются ниже. Работа у опытного специалиста займет около часа - двух. Если все понравится и по цене и качеству, будет плодотворное (постоянное) сотрудничество (детские кроватки и мебель). Пиши в ЛС. Заранее спасибо