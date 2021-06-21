Нужно сделать 3D модель для печати на 3D принтере.

В тех задании ничего сложного.

1. Нужна модель в формате STL.

2. На модели надо будет изобразить волны (море с волнами), логотип и надпись (пример лого и название скину исполнителю).

Мне нужно напечатать эту модель примерно размером с лист А4 и высотой ~5-10см.