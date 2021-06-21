Надо нарисовать в программе план коридора школы, примерное размещение шкафчиков-локеров, 3Д визуализацию сделать по возможности. Чётко, точно схему рисовать не надо (приблизительные размеры подойдут -они есть на рисунке) - это для громадського проекта, т.е. ...
3D модель для печати на 3D принтере
Нужно сделать 3D модель для печати на 3D принтере.
В тех задании ничего сложного.
1. Нужна модель в формате STL.
2. На модели надо будет изобразить волны (море с волнами), логотип и надпись (пример лого и название скину исполнителю).
Мне нужно напечатать эту модель примерно размером с лист А4 и высотой ~5-10см.
Выбранный исполнитель
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