3D модель для печати на 3D принтере

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен9 заявок1735 просмотров

Нужно сделать 3D модель для печати на 3D принтере.

В тех задании ничего сложного.

1. Нужна модель в формате STL.

2. На модели надо будет изобразить волны (море с волнами), логотип и надпись (пример лого и название скину исполнителю).

Мне нужно напечатать эту модель примерно размером с лист А4 и высотой ~5-10см. 

4 года назад
guest_14882902702359
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3 года назад

Выбранный исполнитель

3D_Art
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4 года назад
$27
3 дня
Escrow
Все хорошо, сделал всё вовремя. Несколько часов потратил на то, что делал правки, которые я просил. Не знаю насколько это нормально, думаю я не самый плохой заказчик, но меня он выдержал))
Адекватный, понимающий заказчик. Рекомендую.

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3D_Art
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