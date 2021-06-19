Чертёж 2го этажа школы, расставить шкафы-локеры, 3Д визуализация

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок1367 просмотров

Надо нарисовать в программе план коридора школы, примерное размещение шкафчиков-локеров, 3Д визуализацию сделать по возможности.

Чётко, точно схему рисовать не надо (приблизительные размеры подойдут -они есть на рисунке) - это для громадського проекта,  т.е. сопроводить идею нужно приблизительными чертежами, фото, и желательно визуализировать проект.

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