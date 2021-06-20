Дизайн детской электрической зубной щетки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок694 просмотра

Здравствуйте, уважаемые специалисты.Открываем новую сферу для бизнеса и ищем дизайнера, который сможет разработать дизайн электрической зубной щетки для детей 3-5 лет. Дизайн пойдет в работу по контрактному производству. Работа по договору.Подробности с выбранным кандидатом.Спасибо за внимание.

4 года назад
guest_15646591523199
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов(-1)
4 года назад
Иван
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
36 отзывов
4 года назад
Анатолий
 
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
4 года назад
Даня
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентин
 
42 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • 3D модель для печати на 3D принтере

    Нужно сделать 3D модель для печати на 3D принтере. В тех задании ничего сложного. 1. Нужна модель в формате STL. 2. На модели надо будет изобразить волны (море с волнами), логотип ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Чертёж 2го этажа школы, расставить шкафы-локеры, 3Д визуализация

    Надо нарисовать в программе план коридора школы, примерное размещение шкафчиков-локеров, 3Д визуализацию сделать по возможности. Чётко, точно схему рисовать не надо (приблизительные размеры подойдут -они есть на рисунке) - это для громадського проекта,  т.е. ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • CAD чертеж / или 3d модель стенда для сухофруктов и орешков

    $50

    Стенд будет сделан из прозрачного пластика. Стенд ставится на пол, высотой 1.5 метра. В стенде несколько емкостей (емкости готовые). Нужно спроектировать стенд в который будут устанавливаться стандартные емкости

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D визуализация посадочных мест на фестивале

    Для фестиваля требуется сделать визуализацию площадки есть план с посадочными местами, барной стойкой, мебель и барная из поддонов вид сбоку так сказать, нужно показать как это будет выглядеть площадка просто травяная местность

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать визуализацию проекта здания

    Имеется: нарисованный план здания с размерами (высота, ширина и т. п.), фото с местности. Требуется сделать 3D визуализацию этого здания, т. е. показать как оно будет выглядеть после реконструкции на местности - вставить ...

    3D-графика2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Эмблема

    Тигр в кимоно ( стиль карате )плюс название Tiger  можно в стиле минимализм

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Бюст 3Д МОДЕЛЬ ПО ФОТО

    Требуется создание 3D модели бюста по фотографии. Имеется только две фотографии в анфас. Они почти одинаковые, прикрепляю одну. Формат файла - STL. Просьба сориентировать по цене

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Визуализация 3 Д (рендер)

    Необходимо сделать качественно в короне ( в высоком разрешении)с хорошей детализацией проект ( визуал) 3 стен в винной комнате (с полками, подсветкой винными шкафами ) Дата готовности- 23 июня Прикрепляю примеры как это ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    4 года назад