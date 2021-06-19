Здравствуйте, необходимо выполнить 3D модель стола + стул (детские). Фото образцов прилагаются ниже. Работа у опытного специалиста займет около часа - двух. Если все понравится и по цене и качеству, будет плодотворное (постоянное) сотрудничество (детские ...
ЗD визуализация в SketchUp (исходник SketchUp + рендеры)
Необходимо реализовать в 3D в SketchUp проект, в состав которого входят 8 мини-коттеджей с идентичной архитектурой, 2 бани, два бассейна с зонами отдыха и детскими площадками, благоустроенная территория с ландшафтом озеленением, забором и парковкой.
Должны быть отражены следующие объекты:
1. Дома с террасой и уличной мебелью, мангалы;
2. Бани с уличным душем;
3. Бассейны с навесами;
4. Лежаки с зонтиками;
5. Забор;
6. Зона парковки с автомобилями;
7. Детская площадка;
8. Уличное освещение;
9. Крышки локальных очистных сооружений, а также люки фильтрационных колодцев.
Итоговый рельеф (вертикальная планировка) и точное размещение объектов отражены в AutoCad (исходник прилагается). Есть также в AutoCad исходная топосъемка, на которой отражен исходный рельеф и рельеф прилегающих участков.
Архитектура и точные геометрические размеры коттеджа отражены в проекте (АР) (прилагается), аналогично представлены размеры бани и бассейна.
Объекты необходимо отобразить в заданной расцветке с использованием заданных материалов, например, кровля коттеджей в исполнении клик-фальц, цвет RAL 7024, забор – двусторонний «евроштакетник», цвет RAL 7024. Расцветки, материалы, уличную мебель, декор, детскую площадку, озеленение и пр. наружные элементы будем согласовывать в процессе. Примеры рендеров домов без террас и покраски в нужные цвета также прилагаются.
У домов также нужно отобразить террасы 1,5 м шириной со стенками (не отражены в проекте АР).
В файле «Размещение коттеджей и бань пример» показан пример расположения домов и бань на исходном ландшафте в SketchUp, в результате должен быть использован рельеф из вертикальной планировки.
На выходе должен получиться исходник в SketchUp совместимый с версией 2017, с которым дальше можно будет полноценно работать: исполнение с применением слоев, групп и пр. Все элементы домов и бань должны быть прорисованы как в проектах АР, с отображением всех узлов и применением фактических материалов (например, клик-фальц кровельные листы, брус и пр.), удобно, когда разные конструктивные элементы, типа, окон дверей реализованы отдельными группами. Рельеф должен точно соответствовать импортированному из AutoCad, а также размещение всех объектов и строений.
Также необходимо сделать рендеры с разных ракурсов, в том числе рендеры отдельно коттеджей и бань.
Ссылка на материалы:
https://www.dropbox.com/sh/2704hvjyffvmycd/AACXbOvQN3CoNOWPAR948Hsia?dl=0
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