ЗD визуализация в SketchUp (исходник SketchUp + рендеры)

$210
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки927 просмотров

Необходимо реализовать в 3D в SketchUp проект, в состав которого входят 8 мини-коттеджей с идентичной архитектурой, 2 бани, два бассейна с зонами отдыха и детскими площадками, благоустроенная территория с ландшафтом озеленением, забором и парковкой.

Должны быть отражены следующие объекты:

1. Дома с террасой и уличной мебелью, мангалы;

2. Бани с уличным душем;

3. Бассейны с навесами;

4. Лежаки с зонтиками;

5. Забор;

6. Зона парковки с автомобилями;

7. Детская площадка;

8. Уличное освещение;

9. Крышки локальных очистных сооружений, а также люки фильтрационных колодцев.

Итоговый рельеф (вертикальная планировка) и точное размещение объектов отражены в AutoCad (исходник прилагается). Есть также в AutoCad исходная топосъемка, на которой отражен исходный рельеф и рельеф прилегающих участков.

Архитектура и точные геометрические размеры коттеджа отражены в проекте (АР) (прилагается), аналогично представлены размеры бани и бассейна.

Объекты необходимо отобразить в заданной расцветке с использованием заданных материалов, например, кровля коттеджей в исполнении клик-фальц, цвет RAL 7024, забор – двусторонний «евроштакетник», цвет RAL 7024. Расцветки, материалы, уличную мебель, декор, детскую площадку, озеленение и пр. наружные элементы будем согласовывать в процессе. Примеры рендеров домов без террас и покраски в нужные цвета также прилагаются.

У домов также нужно отобразить террасы 1,5 м шириной со стенками (не отражены в проекте АР).

В файле «Размещение коттеджей и бань пример» показан пример расположения домов и бань на исходном ландшафте в SketchUp, в результате должен быть использован рельеф из вертикальной планировки.

На выходе должен получиться исходник в SketchUp совместимый с версией 2017, с которым дальше можно будет полноценно работать: исполнение с применением слоев, групп и пр. Все элементы домов и бань должны быть прорисованы как в проектах АР, с отображением всех узлов и применением фактических материалов (например, клик-фальц кровельные листы, брус и пр.), удобно, когда разные конструктивные элементы, типа, окон дверей реализованы отдельными группами. Рельеф должен точно соответствовать импортированному из AutoCad, а также размещение всех объектов и строений.

Также необходимо сделать рендеры с разных ракурсов, в том числе рендеры отдельно коттеджей и бань.

Ссылка на материалы:

https://www.dropbox.com/sh/2704hvjyffvmycd/AACXbOvQN3CoNOWPAR948Hsia?dl=0

AutoCADSketchUp
4 года назад
hvlemonade
Тимур 
42 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Симон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Детский стол+стул

    Здравствуйте, необходимо выполнить 3D модель стола + стул (детские). Фото образцов прилагаются ниже. Работа у опытного специалиста займет около часа - двух. Если все понравится и по цене и качеству, будет плодотворное (постоянное) сотрудничество (детские ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн детской электрической зубной щетки

    Здравствуйте, уважаемые специалисты.Открываем новую сферу для бизнеса и ищем дизайнера, который сможет разработать дизайн электрической зубной щетки для детей 3-5 лет. Дизайн пойдет в работу по контрактному производству. Работа по договору.Подробности с выбранным кандидатом.Спасибо за ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D модель для печати на 3D принтере

    Нужно сделать 3D модель для печати на 3D принтере. В тех задании ничего сложного. 1. Нужна модель в формате STL. 2. На модели надо будет изобразить волны (море с волнами), логотип ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Чертёж 2го этажа школы, расставить шкафы-локеры, 3Д визуализация

    Надо нарисовать в программе план коридора школы, примерное размещение шкафчиков-локеров, 3Д визуализацию сделать по возможности. Чётко, точно схему рисовать не надо (приблизительные размеры подойдут -они есть на рисунке) - это для громадського проекта,  т.е. ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • CAD чертеж / или 3d модель стенда для сухофруктов и орешков

    $50

    Стенд будет сделан из прозрачного пластика. Стенд ставится на пол, высотой 1.5 метра. В стенде несколько емкостей (емкости готовые). Нужно спроектировать стенд в который будут устанавливаться стандартные емкости

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D визуализация посадочных мест на фестивале

    Для фестиваля требуется сделать визуализацию площадки есть план с посадочными местами, барной стойкой, мебель и барная из поддонов вид сбоку так сказать, нужно показать как это будет выглядеть площадка просто травяная местность

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать визуализацию проекта здания

    Имеется: нарисованный план здания с размерами (высота, ширина и т. п.), фото с местности. Требуется сделать 3D визуализацию этого здания, т. е. показать как оно будет выглядеть после реконструкции на местности - вставить ...

    3D-графика2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Эмблема

    Тигр в кимоно ( стиль карате )плюс название Tiger  можно в стиле минимализм

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    4 года назад