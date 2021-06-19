ЗD визуализация в SketchUp (исходник SketchUp + рендеры)

Необходимо реализовать в 3D в SketchUp проект, в состав которого входят 8 мини-коттеджей с идентичной архитектурой, 2 бани, два бассейна с зонами отдыха и детскими площадками, благоустроенная территория с ландшафтом озеленением, забором и парковкой.

Должны быть отражены следующие объекты:

1. Дома с террасой и уличной мебелью, мангалы;

2. Бани с уличным душем;

3. Бассейны с навесами;

4. Лежаки с зонтиками;

5. Забор;

6. Зона парковки с автомобилями;

7. Детская площадка;

8. Уличное освещение;

9. Крышки локальных очистных сооружений, а также люки фильтрационных колодцев.

Итоговый рельеф (вертикальная планировка) и точное размещение объектов отражены в AutoCad (исходник прилагается). Есть также в AutoCad исходная топосъемка, на которой отражен исходный рельеф и рельеф прилегающих участков.

Архитектура и точные геометрические размеры коттеджа отражены в проекте (АР) (прилагается), аналогично представлены размеры бани и бассейна.

Объекты необходимо отобразить в заданной расцветке с использованием заданных материалов, например, кровля коттеджей в исполнении клик-фальц, цвет RAL 7024, забор – двусторонний «евроштакетник», цвет RAL 7024. Расцветки, материалы, уличную мебель, декор, детскую площадку, озеленение и пр. наружные элементы будем согласовывать в процессе. Примеры рендеров домов без террас и покраски в нужные цвета также прилагаются.

У домов также нужно отобразить террасы 1,5 м шириной со стенками (не отражены в проекте АР).

В файле «Размещение коттеджей и бань пример» показан пример расположения домов и бань на исходном ландшафте в SketchUp, в результате должен быть использован рельеф из вертикальной планировки.

На выходе должен получиться исходник в SketchUp совместимый с версией 2017, с которым дальше можно будет полноценно работать : исполнение с применением слоев, групп и пр. Все элементы домов и бань должны быть прорисованы как в проектах АР, с отображением всех узлов и применением фактических материалов (например, клик-фальц кровельные листы, брус и пр.), удобно, когда разные конструктивные элементы, типа, окон дверей реализованы отдельными группами. Рельеф должен точно соответствовать импортированному из AutoCad, а также размещение всех объектов и строений.

Также необходимо сделать рендеры с разных ракурсов, в том числе рендеры отдельно коттеджей и бань.

Ссылка на материалы:

https://www.dropbox.com/sh/2704hvjyffvmycd/AACXbOvQN3CoNOWPAR948Hsia?dl=0