Требуется создать мультфильм длительностью 3-5 минут в 2D или 3D стиле. Оцените стоимость выполнения с учетом сценария и стиля анимации, основываясь на представленных примерах. Все элементы необходимо рисовать с нуля.
- Анимация6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создание видеоролика для YouTube в стиле Draw My Life на тему доставки через СДЭК. Длина ролика около 1 минуты. Анимация должна быть простой и четкой, аналогично предоставленному примеру. Оформление должно соответствовать стилю Draw My Life.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать качественную 3D-визуализацию трех стен винной комнаты с полками и подсветкой. Использовать рендер в короне с высоким разрешением и хорошей детализацией. Срок выполнения - 23 июня. Примеры работ прикрепить при отклике.3D-графика6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать 3Д модель здания. Здание отрисовано в кореле. https://disk.yandex.ru/d/pm_Ok5-v5nORZQ3D-графика25 заявокЗакрыт4 года назад
Мы ищем художника для создания персонажей в игре на платформе Unity, а так же Гейм дизайнера. Тайминг 14:56 - https://www.youtube.com/watch?v=1JCdGH8xSF4 Напишите ориентировочную стоимость одного героя3D-графика10 заявокЗакрыт4 года назад
Мне нужно под песню Б.Гребещикова - Под небом голубым сделать видео ряд(что слышим то и показываем) я это вижу в 2д анимации в стиле фантазия, сон. это видео фоновое , для выступления маленькой ...Анимация6 заявокЗакрыт4 года назад