erj081p

Генадий erj081p

 
50 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание мультфильма

    Требуется создать мультфильм длительностью 3-5 минут в 2D или 3D стиле. Оцените стоимость выполнения с учетом сценария и стиля анимации, основываясь на представленных примерах. Все элементы необходимо рисовать с нуля.

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео в стиле Draw My Life

    Требуется создание видеоролика для YouTube в стиле Draw My Life на тему доставки через СДЭК. Длина ролика около 1 минуты. Анимация должна быть простой и четкой, аналогично предоставленному примеру. Оформление должно соответствовать стилю Draw My Life.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Визуализация 3 Д (рендер)

    Требуется создать качественную 3D-визуализацию трех стен винной комнаты с полками и подсветкой. Использовать рендер в короне с высоким разрешением и хорошей детализацией. Срок выполнения - 23 июня. Примеры работ прикрепить при отклике.

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Персонаж для игры на Unity

    Мы ищем художника для создания персонажей в игре на платформе Unity, а так же Гейм дизайнера. Тайминг 14:56 - https://www.youtube.com/watch?v=1JCdGH8xSF4 Напишите ориентировочную стоимость одного героя

    Unity
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Фоновое видео 2д анимация

    Мне нужно под песню Б.Гребещикова - Под небом голубым сделать видео ряд(что слышим то и показываем) я это вижу в 2д анимации в стиле фантазия, сон. это видео фоновое , для выступления маленькой ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    4 года назад