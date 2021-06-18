Добрый день. У меня есть идея анимации логотипа. Это всего лишь пример, вам нужно самостоятельно выбрать правильную скорость и детализацию движения всех элементов. Требуется качественная реализация проекта в After Effects. Предложить не ...
Gif анимация
Сделать gif-анимацию (движение+мелодия) продолжительность 5-15 сек. Размер файла не более 10Мб.
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