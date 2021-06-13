Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Бонусы за скорость и вау-эффект. ...
Мультфильм
Добрый день. Нужно сделать анимацию для детских видео такого типа как в ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=4iRYdLjVtUQ
и другие похожие видео этого канала. Интересуют сроки и цена.
С
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