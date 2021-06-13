Мультфильм

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Закрыт7 заявок682 просмотра

Добрый день. Нужно сделать анимацию для детских видео такого типа как в ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=4iRYdLjVtUQ

и другие похожие видео этого канала. Интересуют сроки и цена.

С

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