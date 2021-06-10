Подготовить анимированное видео

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок476 просмотров

Требуется сделать анимацию 3Д максимально реалистичного ролика, на 30-45 сек. Основа ролика будет показать автомобильный лифт, автомобиль, дорогую обстановку (подобный ролик https://www.youtube.com/watch?v=UB3ktvbX5ZE)

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