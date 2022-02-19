Motion designer and 2D,3D animator
Делаю проекты качественно и быстро! В поставленные сроки будет готово!) 磊
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telegram: @Beliytm
insta: @beliytm
mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$48
10 баллов
3 года назад
NFT
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$89
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!