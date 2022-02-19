Beliytm

Серёжа Радзиевський Beliytm

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Motion designer and 2D,3D animator

Делаю проекты качественно и быстро! В поставленные сроки будет готово!) 磊

Связаться со мной 📞

telegram: @Beliytm

insta: @beliytm

mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

GSkibka
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$48
10 баллов
3 года назад
Фирменный стиль и веб-сайт для проекта NFT
NFT
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
fernand87737862
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$89
10 баллов
3 года назад
1 минута или меньше 2D-анимации для постов на Youtube, Facebook и Inst
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!