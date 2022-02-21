Фирменный стиль и веб-сайт для проекта NFT

Чтобы подтвердить бизнес-идею, мне нужно:

1) простой фирменный стиль + логотип

2) веб-сайт для сбора электронных писем / позволить людям присоединиться к телеграмме.

Я предоставлю вдохновение для 1) и все копии, необходимые для 2). Я хочу тесно сотрудничать в выполнении двух задач.

В случае успешной проверки мне также понадобится дизайн мобильного приложения, поэтому после первоначальной настройки есть потенциал для более длительных рабочих отношений.

Проект о приложении для NFT.