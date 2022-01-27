Брендбук/Фирменый стиль строительной компании в Германии

Фирменный стильЗакрыт31 заявка782 просмотра
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Есть логотип, исходя из него необходимо разработать Брендбук/Фирменый стиль для строительной компании в германии.

Что требуется:

1) создание фирменного цвета, шрифты

2) брендбук

3) Дизайн носителей фирменного стиля :

- Визитная карточка корпоративная

- Фирменный бланк

- Блокнот брендированный

- Папка брендированная

- Пример брендирования транспорта (на базе конкретной модели)

- Дизайн униформы сотрудников (поло, бейдж и т.д)

2 года назад
Rita5589
27 летГермания
2 года в сервисе
Была
год назад
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