1 минута или меньше 2D-анимации для постов на Youtube, Facebook и Inst

3D-графикаЗавершен2 заявки734 просмотра
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Я хочу создавать еженедельные 2D-анимации, которые мой бизнес (юридическая фирма) может размещать на YouTube, Facebook и Instagram. Это будет комбинация видеороликов с советами, поясняющих видеороликов и маркетинговых видеороликов, каждый из которых будет содержать призыв к действию либо для привлечения трафика на вебинар, блог/статью, наш веб-сайт или наш онлайн-планировщик встреч. Я бы предоставил скрипты для конвертации в анимацию.

Я хотел бы делать 1 видео в неделю и указывать фиксированную цену за каждое видео. Я не хотел бы, чтобы какое-либо видео было длиннее 45 секунд до 1 минуты, и сценарии будут отражать это.

Пожалуйста, дайте мне знать, какой будет фиксированная цена, или если для принятия такого решения требуется дополнительная информация. Спасибо!!

2 года назад
fernand87737862
28 летСША
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Beliytm
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$89
10 дней
UAH
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