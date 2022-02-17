3Д моделирование и визуализацию дома

Ищу фрилансера, который готов пополнить моим проектом своё портфолио! Вин-Вин) Опытным дизайнерам данное предложение не будет интересно.

Задача: сделать 3Д визуализацию дома 140м2 с расстановкой бюджетной мебели и отрисовать примитивный ландшафтный дизайн на участке, размесить там беседку, эллинг, гараж.

Стоимость пишите, пожалуйста, сразу, чтобы не занимать время друг-друга.

Бюджет ограниченый, в общих чертах - дом нужно продать ещё на этапе строительства и чтобы презентовать красивую картинку нужна помощь дизайнера.