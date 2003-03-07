Конвертировать 3d модель в Daz3d.

Ищу фрилансера, который готов пополнить моим проектом своё портфолио! Вин-Вин) Опытным дизайнерам данное предложение не будет интересно. Задача: сделать 3Д визуализацию дома 140м2 с расстановкой бюджетной мебели и отрисовать примитивный ландшафтный дизайн на участке, размесить там ...
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Есть модель в 3д формате fbx, мне нужно конвертировать её, или заменить лицо и причёску на обычную модель в Daz3D female Genesis чтобы я обычную модель мог изменить через Morph Loader Pro. Так же конвертировать и текстуры.
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