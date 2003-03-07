Конвертировать 3d модель в Daz3d.

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Есть модель в 3д формате fbx, мне нужно конвертировать её, или заменить лицо и причёску на обычную модель в Daz3D female Genesis чтобы я обычную модель мог изменить через Morph Loader Pro. Так же конвертировать и текстуры.

2 года назад
Devalmon
Галина 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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