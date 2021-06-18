Настроить интерактивную анимацию на сайте

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Завершен3 заявки1120 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо анимация силами (gulp) js + svg (либо другим способом)

Пример такой анимации

https://dropmefiles.com/5FMIh

Тз

https://youtu.be/UFOXDNTMfAc

У нас будет две тригерные области:

нажал на собаку - анимация и переход на страницу цены для собак.

нажал на кошек - анимация и переход на страницу цены для кошек

исходные файлы персонажей в svg

исходные файлы анимации в After Effects

JavaScriptGulp
4 года назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$50
2 дня
Escrow
Сотрудничество не состоялось.
Интересные задачи но жаль не смогли сработаться

Заявки фрилансеров

ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Виктор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Петр
 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
189 отзывов(-2)
4 года назад

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