Настроить интерактивную анимацию на сайте

Здравствуйте.

Необходимо анимация силами (gulp) js + svg (либо другим способом)

Пример такой анимации

https://dropmefiles.com/5FMIh

Тз

https://youtu.be/UFOXDNTMfAc

У нас будет две тригерные области:

нажал на собаку - анимация и переход на страницу цены для собак.

нажал на кошек - анимация и переход на страницу цены для кошек

исходные файлы персонажей в svg

исходные файлы анимации в After Effects