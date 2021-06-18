Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Бонусы за скорость и вау-эффект. ...
Настроить интерактивную анимацию на сайте
Здравствуйте.
Необходимо анимация силами (gulp) js + svg (либо другим способом)
Пример такой анимации
Тз
У нас будет две тригерные области:
нажал на собаку - анимация и переход на страницу цены для собак.
нажал на кошек - анимация и переход на страницу цены для кошек
исходные файлы персонажей в svg
исходные файлы анимации в After Effects
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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