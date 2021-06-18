Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Бонусы за скорость и вау-эффект. ...
Анимационное приглашение
Нужно сделать анимационное приглашение
текст
Дорогие гости, приглашаем вас
на свадьбу
____
ждём вас
21 августа 2021 года
в 14:00
в ресторане “Farabi hall”
по адресу Жарокова, 322а
Құрметті қонақтар сіздерді,
___
үйлену тойына
2021 жылдың 21 тамызында
сағат 14:00-де
“Farabi hall” ресторанында,
Жарокова, 322а мекен жайы
бойынша күтеміз
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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