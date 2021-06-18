Анимационное приглашение

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок388 просмотров

Нужно сделать анимационное приглашение

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Дорогие гости, приглашаем вас

на свадьбу

____

ждём вас

21 августа 2021 года

в 14:00

в ресторане “Farabi hall”

по адресу Жарокова, 322а

Құрметті қонақтар сіздерді,

___

үйлену тойына

2021 жылдың 21 тамызында

сағат 14:00-де

“Farabi hall” ресторанында,

Жарокова, 322а мекен жайы

бойынша күтеміз

4 года назад
guest_16179681013199
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SvitDM
52 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$30
3 дня
Escrow
Спасибо за работу! Работой доволен. Будем еще работать +++
Заказчик четко указывает задание. Приятно работать. Рекомендую!

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SvitDM
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