Interactive JS + SVG Infographic

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки1086 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо анимация силами js + svg (либо другим способом)

Пример такой анимации

https://dropmefiles.com/5FMIh

Тз

https://youtu.be/UFOXDNTMfAc

исходные файлы персонажей в svg

исходные файлы анимации в After Effects

JavaScript
4 года назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Алекс
 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
4 года назад
Алексей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
61 отзыв
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Ролик для ютуба

    Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Бонусы за скорость и вау-эффект. ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подготовить анимированное видео

    Требуется сделать анимацию 3Д максимально реалистичного ролика, на 30-45 сек. Основа ролика будет показать автомобильный лифт, автомобиль, дорогую обстановку (подобный ролик https://www.youtube.com/watch?v=UB3ktvbX5ZE)

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация на Doodle

    Рисовальщик на Doodle, ТЗ скину в личку. С дальнейшим сотрудничеством. Деньгами не обижу. Вкратце, простая и понятная анимация до 3 минут.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация персонажа

    Необходимо анимировать персонажа в after effects и подготовить код для верстальщика

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад