Из картинки сделать анимацию.

Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Бонусы за скорость и вау-эффект. ...