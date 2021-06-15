Из картинки сделать анимацию.

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Закрыт8 заявок411 просмотров

Есть картинка, нарисовал в иллюстраторе. Её надо анимировать с альфо каналом, чтобы можно было вставить куда нибудь.

Сделать фейковое 3д, чтобы она крутилась

Пишите свои телеграммы.

4 года назад
PerfX
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