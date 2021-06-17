Анимация логотипа в After Effects

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Закрыт26 заявок999 просмотров

Добрый день. У меня есть идея анимации логотипа. Это всего лишь пример, вам нужно самостоятельно выбрать правильную скорость и детализацию движения всех элементов. Требуется качественная реализация проекта в After Effects.

Предложить не менее 3-х вариантов:

1. Ускоренный в начале ролика.

2. Более длинный в конце с добавлением слогана.

3. Полнометражный (с добавлением анимации фирменного авто).

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