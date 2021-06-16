Анимация в Adobe Animate

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Закрыт7 заявок529 просмотров

Крупный анимационный ютуб канал ищет аниматора. На канале мульики про танки, нет анимации кистей рук и чего-то сложного. Большая часть графики уже готова.

https://youtu.be/vzg0RF67WDE

Критерии аниматора:

- Нужно владеть Adobe Animate, на среднем или высоком уровне. Только Adobe Animate, другие анимационные программы не подходят.

- Иметь портфолио, быть готовым показать лучшую работу.

- Уметь немного рисовать, небольшого уровня достаточно.

Покадровой анимации нет, ролики по 3-4 минуты, все фоны и графика есть.

За каждый ролик на 3-4 минуты 30к рублей+

Также нужна помощь в анимации простых вертикальных видео по сюжету до 1 минуты.

Здесь оплата до от 3 до 10 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Работа будет постоянно

Присылайте свою лучшую работу в Animate и ссылку на telegram

4 года назад
yeforod
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