Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Бонусы за скорость и вау-эффект. ...
Анимация в Adobe Animate
Крупный анимационный ютуб канал ищет аниматора. На канале мульики про танки, нет анимации кистей рук и чего-то сложного. Большая часть графики уже готова.
Критерии аниматора:
- Нужно владеть Adobe Animate, на среднем или высоком уровне. Только Adobe Animate, другие анимационные программы не подходят.
- Иметь портфолио, быть готовым показать лучшую работу.
- Уметь немного рисовать, небольшого уровня достаточно.
Покадровой анимации нет, ролики по 3-4 минуты, все фоны и графика есть.
За каждый ролик на 3-4 минуты 30к рублей+
Также нужна помощь в анимации простых вертикальных видео по сюжету до 1 минуты.
Здесь оплата до от 3 до 10 тысяч рублей, в зависимости от сложности.
Работа будет постоянно
Присылайте свою лучшую работу в Animate и ссылку на telegram
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