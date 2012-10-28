Надо сделать аналог программы http://www.bestchange.ru/bm/ это программа парсит курсы валют. Только мне надо оповощение, только режим калькуялтора и сортировка по столбцам для этого и пододйте DevExpress ...
Приложение, отображающее только заданный сайт
Необходимо разработать приложение, которое будет использовать библиотеку IE и загружать при запуске определенный сайт. Вариант реализации с google chrome вместо ie приветствуется ещё больше. Приложение должно уметь отправлять контент на печать.
При подаче заявки на участие в проекте просьба сразу давать ссылку на портфолио.
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