Приложение, отображающее только заданный сайт

Необходимо разработать приложение, которое будет использовать библиотеку IE и загружать при запуске определенный сайт. Вариант реализации с google chrome вместо ie приветствуется ещё больше. Приложение должно уметь отправлять контент на печать.

При подаче заявки на участие в проекте просьба сразу давать ссылку на портфолио.