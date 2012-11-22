Добрый день, Требуется сделать аналог стандартного акта сверки для УТ, только с тем отличием, что в акте должны быть те реализации, у которых стоит галочка БУ и не стоит галочка УУ.
Парсинг курсов
Надо сделать аналог программы http://www.bestchange.ru/bm/
это программа парсит курсы валют.
Только мне надо оповощение, только режим калькуялтора и сортировка по столбцам для этого и пододйте DevExpress
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1. Курсы в нацбанках Беларуси: парсить тут vkurse.by
2. Курсы в Банках Беларуси: парсить тут vkurse.by
3. Курсы в интернете
Оплата 20 WMZ срок неделя.
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