Добрый день! Нужен сервис как Редхелпер ру . Это аренда онлайн консультантов на сайт. Нужна реализация в виде программы, которую синхронизируем со статистиками и настройками на нашем сайте. Идеально если будет команда специалистов для разработки ...
Доработка Mantis
список инцидентов
1) строки в таблице поочередно раскрасить в разные цвета
2) в колонке суть текст обернуть ссылкой из колонки номер, то есть там должен быть текст, на который нажимаешь и переходишь на задачу
3) задачи со статусом большая КРАСНЫМ ЦВЕТОМ!
4) убрать ссылки из колонки "Состояние" ссылки с юзеров.
карточка инцидента
5) можно ли убрать строки про Платформу, ОС ?
6) вообще блок от номер до платформа хорошо бы было скрыть за плюсом. нажал плюс - выехал DIV на Ajax. Нажал минус - закрылось. По умолчанию свернутое.
общее
7) правка хидер-футер на тему добавить ссылки, логотип сменить.
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нужны доработки продукта Mantis вроде того что выше.
прошу оценить доработки выше и написать оценку в своем предложении.
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