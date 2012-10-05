Доработка Mantis

список инцидентов

1) строки в таблице поочередно раскрасить в разные цвета

2) в колонке суть текст обернуть ссылкой из колонки номер, то есть там должен быть текст, на который нажимаешь и переходишь на задачу

3) задачи со статусом большая КРАСНЫМ ЦВЕТОМ!

4) убрать ссылки из колонки "Состояние" ссылки с юзеров.

карточка инцидента

5) можно ли убрать строки про Платформу, ОС ?

6) вообще блок от номер до платформа хорошо бы было скрыть за плюсом. нажал плюс - выехал DIV на Ajax. Нажал минус - закрылось. По умолчанию свернутое.

общее

7) правка хидер-футер на тему добавить ссылки, логотип сменить.

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нужны доработки продукта Mantis вроде того что выше.

прошу оценить доработки выше и написать оценку в своем предложении.