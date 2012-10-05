Создать простой RSS клиент. Который висит в трее, обращается к серверу. При появлении новости в правом нижнем углу или по центру экрана появляется баннер, с изображением и текстом новости из RSS. При клике на баннер - переход на сайт с новостью. При включении компьютера программа должна загружаться автоматически и показывать последнюю новость.

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