Добрый день! Нужен сервис как Редхелпер ру . Это аренда онлайн консультантов на сайт. Нужна реализация в виде программы, которую синхронизируем со статистиками и настройками на нашем сайте. Идеально если будет команда специалистов для разработки ...
Создать простой RSS клиент
Создать простой RSS клиент. Который висит в трее, обращается к серверу. При появлении новости в правом нижнем углу или по центру экрана появляется баннер, с изображением и текстом новости из RSS. При клике на баннер - переход на сайт с новостью. При включении компьютера программа должна загружаться автоматически и показывать последнюю новость.
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