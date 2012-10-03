Вытащить координаты из графика (изображение)

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Закрыт9 заявок268 просмотров

Есть много графиков (АЧХ), такого типа: http://graphs.headphone.com/graphCompare.php?graphType=0&graphID[]=533 и такого http://doctorhead.ru/images/misc/catalog/sennheiser/hd_380_pro/fr.png

Нужен софт, которые выдаст координаты в формате [2,2],[2, 5],[3, 6], с количеством точек не менее 100.

[email protected],

icq: 495966878

13 лет назад
fir1st
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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