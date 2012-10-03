Система сбора отчетности от дистрибьюторов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок245 просмотров

Есть 50 дистрибьюторов, каждый продает в розничные точки и сети. сети имеют до 2000 торговых точек. с дистрибьюторами работают управляющие продажами и региональные менеджеры по продажам. деление по регионам. Необходимо собирать 4 формы отчетов. 1. отчет продажах третьим лицам (марка товара, сумма, количество); 2. Оборотная ведомость ди-ра (артикул, приход, уход в шт.); 3. заявка на участие в маркетинговой акции; 4. отчет торговой точки об участии в маркетинговой акции.Отчеты являются эксельными файлами утвержденной формы. прием отчетов либо через электронную почту, либо через вход на сайт. должна быть подсистема разграничения полномочий, проверки отчетов, информирования заданных лиц о неправильных строках в отчете, информирования о просрочке срока сдачи отчета. также необходимо сделать систему утвержденных отчетов. Следующим этапом будет использование этой БД для BI.

13 лет назад
alvapan
51 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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