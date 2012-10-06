Установить GCC на MAC для работы QT

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Завершен1 заявка132 просмотра

Есть готовый проект в исходниках

Нужно настроить (через Тимвивер) свежеустановленный QT чтобы проект начал собираться, дебаггиться.

Система Mac Os 10.8.2

Сейчас в системе судя по всему не хватает компиляторов, где взять и как установить не пойму.

Проект рабочий, на старой машине с QT работал, собирался, систему поставили с нуля поэтому и возникла сложность.

13 лет назад
ikeyru
Павел 
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12 лет назад

Выбранный исполнитель

igaraev
Ильдар 
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Помог разобраться с настройкой компилятора для QT. Никаких нареканий.

Заявки фрилансеров

igaraev
Ильдар 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
13 лет назад

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