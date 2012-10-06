Установить GCC на MAC для работы QT

Есть готовый проект в исходниках

Нужно настроить (через Тимвивер) свежеустановленный QT чтобы проект начал собираться, дебаггиться.

Система Mac Os 10.8.2

Сейчас в системе судя по всему не хватает компиляторов, где взять и как установить не пойму.

Проект рабочий, на старой машине с QT работал, собирался, систему поставили с нуля поэтому и возникла сложность.