Разработать оболочку калькулятора диагноза

Нужно разработать приложение с быстрым запуском с одного значка ,без установки, для запуска с flash носителя.

Приложение - это калькулятор индекса вероятности, очень простой, ставим галочки в нужных места он считает баллы, на выходе получаем одну из 3 печатных форм.

Дизайн приложения уже есть, нужно его просто перенести в программу.

Сам калькулятор уже есть как web приложение, можно посмотреть что вообще нужно сделать и как должно выглядеть.

Заинтересованным сброшу ссылку на сайт образец.