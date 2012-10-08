C++ факторизация чисел разные алгоритмы

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Завершен3 заявки475 просмотров

Добрый день

Реализовать в среде Visual Studio 2008 несколько консольных приложений которые для заданного числа реализуют разложение на множители разными алгоритмами. Необходимые алгоритмы находятся в приложенном файле.

Работа срочная на завтра поэтому допускается несколько исполнителей.

Код надо хорошо прокоментировать так как человек должен хотя бы отдаленно понять что делает программа.

Пожалуйста пишите ваши предложение по оплате за работу в заявках

13 лет назад
nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

knst
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня
Очень ответственный исполинтель, все сделано как договаривались и на высшем уровне. К тому же он успел проделать огромную работу в очень сжатые сроки, ЧЕСТЬ и ХВАЛА, спаисбо!
Интересные задачи, было приятно работать. Оплата сразу после выполнения. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

knst
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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