Добрый день! Нужен сервис как Редхелпер ру . Это аренда онлайн консультантов на сайт. Нужна реализация в виде программы, которую синхронизируем со статистиками и настройками на нашем сайте. Идеально если будет команда специалистов для разработки ...
C++ факторизация чисел разные алгоритмы
Добрый день
Реализовать в среде Visual Studio 2008 несколько консольных приложений которые для заданного числа реализуют разложение на множители разными алгоритмами. Необходимые алгоритмы находятся в приложенном файле.
Работа срочная на завтра поэтому допускается несколько исполнителей.
Код надо хорошо прокоментировать так как человек должен хотя бы отдаленно понять что делает программа.
Пожалуйста пишите ваши предложение по оплате за работу в заявках
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Создать простой RSS клиент. Который висит в трее, обращается к серверу. При появлении новости в правом нижнем углу или по центру экрана появляется баннер, с изображением и текстом новости из RSS. При клике на баннер ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть много графиков (АЧХ), такого типа: http://graphs.headphone.com/graphCompare.php?graphType=0&graphID[]=533 и такого http://doctorhead.ru/images/misc/catalog/sennheiser/hd_380_pro/fr.png Нужен софт, которые выдаст координаты в формате [2,2],[2, 5],[3, 6], с количеством точек не менее 100. [email protected], icq: 495966878Прикладное ПО9 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть 50 дистрибьюторов, каждый продает в розничные точки и сети. сети имеют до 2000 торговых точек. с дистрибьюторами работают управляющие продажами и региональные менеджеры по продажам. деление по регионам. Необходимо собирать 4 формы отчетов. 1. ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно разработать приложение с быстрым запуском с одного значка ,без установки, для запуска с flash носителя. Приложение - это калькулятор индекса вероятности, очень простой, ставим галочки в нужных места он считает баллы, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Есть готовый проект в исходниках Нужно настроить (через Тимвивер) свежеустановленный QT чтобы проект начал собираться, дебаггиться. Система Mac Os 10.8.2 Сейчас в системе судя по всему не хватает компиляторов, где взять и ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день! Требуется настроить PDS-price (http://www.pdsprice.ru) — обработка прайсов от 20 поставщиков с переделкой в xls/csv для обновления параметров "Количество" и "Цена" по id в базе сайта. Требования к исполнителю: ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужна программа по обсчёту рейтинга. Имеется база игроков (около 1500 человек) с уже обсчитанным рейтингом. Нужна программа, в которой будет выбираться формула проведения турниров (группы, сетка), задаваться остальные параметры турнира. Программа должна ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Предполагается долгосрочное сотрудничество. В настоящее время есть несколько актуальных проектов связанных с разработкой систем учёта, промышленной автоматикой и автоматическими системами расчёта. Требуется уверенное знание C# и понимание основ программирование. Плюсом будет понимание принципов ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $700
Предполагается долгосрочное сотрудничество. Обязательно нужно знать и понимать SQL. Желателен опыт работы с WPF, EntityFramework и PostgreSQL. Есть несколько актуальных проектов связанных с разработкой учётного приложения, промышленной автоматикой и автоматическими системами расчёта.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад