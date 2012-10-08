C++ факторизация чисел разные алгоритмы

Добрый день

Реализовать в среде Visual Studio 2008 несколько консольных приложений которые для заданного числа реализуют разложение на множители разными алгоритмами. Необходимые алгоритмы находятся в приложенном файле.

Работа срочная на завтра поэтому допускается несколько исполнителей.

Код надо хорошо прокоментировать так как человек должен хотя бы отдаленно понять что делает программа.

Пожалуйста пишите ваши предложение по оплате за работу в заявках