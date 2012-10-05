Программа по анализу позиций сайта

Нужна расширенная программа-парсер позиций сайтов по ключевикам в Yandex и Google.

Работа программы должна вестись по проектам. Для каждого проекта прописывается список "ключевиков". Для проекта также указывается список сайтов, по которым будут проверяться позиции.

Каждому сайту/проекту присваивается регион (для Google регионы не нужны), по которому и производится проверка позиций.

Источники получения данных: xml.yandex.ru или www.yandex.ru, google

В качестве сервиса, на который нужно ориентиороваться по функционалу – это allpositions.ru/ Но только нужен еще отчет данных не только по сайту, но и по проекту.

Отчеты по количеству ключевиков в ТОП3, ТОП10, фиксирование прироста видимости после последнего "чека".

Приоритет будут иметь фрилансеры, которые разработают программу в Lazarus. Программа передается с исходниками. Если сработаемся – в дальнейшем доработки и другие проекты.

Цена, сроки?