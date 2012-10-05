Добрый день! Нужен сервис как Редхелпер ру . Это аренда онлайн консультантов на сайт. Нужна реализация в виде программы, которую синхронизируем со статистиками и настройками на нашем сайте. Идеально если будет команда специалистов для разработки ...
Программа по анализу позиций сайта
Нужна расширенная программа-парсер позиций сайтов по ключевикам в Yandex и Google.
Работа программы должна вестись по проектам. Для каждого проекта прописывается список "ключевиков". Для проекта также указывается список сайтов, по которым будут проверяться позиции.
Каждому сайту/проекту присваивается регион (для Google регионы не нужны), по которому и производится проверка позиций.
Источники получения данных: xml.yandex.ru или www.yandex.ru, google
В качестве сервиса, на который нужно ориентиороваться по функционалу – это allpositions.ru/ Но только нужен еще отчет данных не только по сайту, но и по проекту.
Отчеты по количеству ключевиков в ТОП3, ТОП10, фиксирование прироста видимости после последнего "чека".
Приоритет будут иметь фрилансеры, которые разработают программу в Lazarus. Программа передается с исходниками. Если сработаемся – в дальнейшем доработки и другие проекты.
Цена, сроки?
Заявки фрилансеров
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