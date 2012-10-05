Решить задачу в Microsoft Visual Studio 2010 (Visual C# => Консольное приложение):

1. Выведите на экран все возможные трехзначные числа, полученные путем перестановки цифр трехзначного числа, вводимого с клавиатуры.

Решить задачу в Microsoft Visual Studio 2010 (Visual C# => Приложение Windows Forms):

1. Напишите приложение для рисования разноцветных пунктирных отрезков произвольной толщины.

2. Напишите приложение для рисования снежинок: установите цвет формы в синий и при щелчке мыши в этом месте должна появляться снежинка белого цвета с восьмью лучиками.

3. Напишите приложение для рисования эллипсов с закрашенной внутренней областью (определить кисть SolidBrush и использовать метод FillEllipse() класса Graphics) и разноцветным контуром произвольной толщины.

4.Измените упражнение 3.8 для рисования замкнутых ломаных (при повторном двойном щелчке дорисовывается очередной отрезок ломаной, а также отрезок, соединяющий начальную и конечную точки ломаной).

5. Создайте приложение для рисования треугольников: когда пользователь щелкает по форме первый раз – запоминается точка, второй – рисуется отрезок, соединяющий первую точку со второй, третий – рисуется еще два отрезка, соединяющих третью точку с первой и со второй. При последующих щелчках рисуется следующий треугольник.

6. Создайте такое приложение для рисования отрезков, чтобы при рисовании отрезок прорисовывался (как при рисовании отрезка в Word).

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