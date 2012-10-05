Написать бота для размещения картинок на Рinmе.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки158 просмотров

Необходимо создать бота, который бы с N-ой периодичностью размещал картинки с сайта A на сайт B.

Картинки должны размещаться в соответствующих разделах сайта B.

Подробное тех.задание находится во вложении.

При отклике на проект, пожалуйста, указывайте:

1. Опыт решения аналогичных задач (+портфолио работ)

2. Технологии, которые планируете привлечь при решении задачи

3. Ориентировочная сумма и сроки проекта

Если возникнут какие-либо вопросы, с радостью на них ответим. Лев

13 лет назад
lefevgenevich
Лев 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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