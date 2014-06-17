Программа для изменения таблиц СУБД Paradox

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Завершен7 заявок331 просмотр

Необходима программа, с помощью которой можно будет вносить изменения в таблицы базы данных Paradox (7 версия).

Исходные данные программа получает из файла в формате XML, структура которого приведена ниже. Информация о файле передается в программу либо через командную строку, либо (если командной строки нет), программа вызывает диалог выбора файла для указания его нахождения. В файле находятся SQL-инструкции, которые надо поочередно выполнить. Использование механизма транзакций желательно. Если в процессе обработки файла произошла ошибка, нужно вывести диалоговое окно с описанием ошибки.

Программа должна гарантированно устойчиво работать с таблицами СУБД Paradox с помощью Borland BDE (то есть, если я правильно понимаю, программа должна быть создана либо в Borland C++ Builder, либо в Delphi).

Программа не должна использовать какие-либо внешние библиотеки, все необходимое для работы долно быть в исполняемом файле.

Структура входного файла:

DELETE FROM table WHERE id='15'

INSERT INTO table (id, name) VALUES (16, 'name 16')

INSERT INTO table (id, name) VALUES (17, 'name 17')

DELETE FROM table2

INSERT INTO table2 (id, name) VALUES (1, 'name 1')

INSERT INTO table2 (id, name) VALUES (2, 'name 2')

Пожалуйста, указывайте свою цену.

DelphiSQL
13 лет назад
p_fateev
Павел 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$15
2 дня
Впечатления о сотрудничестве остались положительные.
Четкое задание и быстрая оплата. Спасибо

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TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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