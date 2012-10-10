Нужна база данных

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка269 просмотров

Здравствуйте.

Нужна база данных свежих объявлений из системы ДубльГис - 2gis.ru . Интересуют базы по нескольким городам.

Подробности обсуждаются с исполнителем.

Контакты:

Email: [email protected]

ICQ: 637555731

13 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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