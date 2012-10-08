CRM-cистема управления заказами интернет-магазина

Нужно разработать систему управления заказами интернет магазина,т.к. встроенная в CMS-ку не подходит абсолютно.

Общая суть црмки-обработка и создание заказов,ведение истории заказов клиентов,наличие БД поставщиков с их товарами,возможность создание отчётов по заказам-клиенам-поставщикам и т.д.

Вообще мне не хотелось бы заказывать создание црм с нуля,я очень надеюсь что у многих фрилансеров есть нароботки по данным идеям. Соответственно,было бы идеально доделать ваши наработки под наши конкретные задачи. Так что если есть наработки,это очень большой +.

Цена не точная,дубет обговариваться.

Конкретное ТЗ будет обговариваться в дальнейшем при наличии портфолио от вас.