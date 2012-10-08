Надо сделать аналог программы http://www.bestchange.ru/bm/ это программа парсит курсы валют. Только мне надо оповощение, только режим калькуялтора и сортировка по столбцам для этого и пододйте DevExpress ...
CRM-cистема управления заказами интернет-магазина
Нужно разработать систему управления заказами интернет магазина,т.к. встроенная в CMS-ку не подходит абсолютно.
Общая суть црмки-обработка и создание заказов,ведение истории заказов клиентов,наличие БД поставщиков с их товарами,возможность создание отчётов по заказам-клиенам-поставщикам и т.д.
Вообще мне не хотелось бы заказывать создание црм с нуля,я очень надеюсь что у многих фрилансеров есть нароботки по данным идеям. Соответственно,было бы идеально доделать ваши наработки под наши конкретные задачи. Так что если есть наработки,это очень большой +.
Цена не точная,дубет обговариваться.
Конкретное ТЗ будет обговариваться в дальнейшем при наличии портфолио от вас.
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